25 Май 2020 2020-05-25T13:11:26+03:00

Стивен Сигал и Жерар Депардье не претендуют на господдержку своего бизнеса в России Фото: Евгения ГУСЕВА

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Знаменитые россияне Стивен Сигал и Жерар Депардье, бизнес которых пострадал из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений, не претендуют на господдержку в России. Об этом рассказали агенты знаменитостей.

Агент Стивена Сигала подтвердил, что у американской звезды зарегистрировано ИП на территории России, однако «он не самый бедный человек» и пользоваться отсрочками и льготами не станет.

Известный актер Жерар Депардье, зарегистрированный в России как индивидуальный предприниматель - деятель культуры и искусства, признан пострадавшим от пандемии коронавируса и может претендовать на господдержку.

- Ему может быть предоставлена отсрочка по уплате налогов, но пользоваться ей Депардье не намерен. Все платежи он сделал заранее, уже зная о том, что государство предоставит малому бизнесу поддержку, но до публикации соответствующего постановления правительства РФ. Это не освобождение от налогов, а просто перенос сроков. В случае получения дохода мы сразу резервируем часть на уплату налогов, так что зачем ему ждать, когда он может сразу оплатить?, - сообщил ТАСС юрист актера Юрий Мосман.

ИСТОЧНИК KP.RU