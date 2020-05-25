Штрафы за пересечение железнодорожных путей вне переезда хотят увеличить в пять раз
Пять тысяч возможно придется заплатить водителям, которые решат проскочить перед закрывающимся шлагбаумом
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В Госдуму внесен законопроект об увеличении в 5 раз штрафов за пересечение железнодорожных путей вне переезда. Размер материального наказания достигнет 5 тысяч рублей. Столько же, если законопроект одобрят, придется заплатить за попытку проезда при закрывающемся шлагбауме.
ИСТОЧНИК KP.RU