Штрафы за пересечение железнодорожных путей вне переезда хотят увеличить в пять раз

25 Май 2020 2020-05-25T13:18:09+03:00

Пять тысяч возможно придется заплатить водителям, которые решат проскочить перед закрывающимся шлагбаумом

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В Госдуму внесен законопроект об увеличении в 5 раз штрафов за пересечение железнодорожных путей вне переезда. Размер материального наказания достигнет 5 тысяч рублей. Столько же, если законопроект одобрят, придется заплатить за попытку проезда при закрывающемся шлагбауме.

ИСТОЧНИК KP.RU