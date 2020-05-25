Американские ученые предсказали спад коронавируса

25 Май 2020 2020-05-25T14:03:20+03:00

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Ученые из США проанализировали сезонности заболевания гриппом за последние 8 лет и предположили, что пандемия COVID-19 прекратится уже летом. Статистика показала, что коронавирусы обычно проявляют максимальную активность в январе, а на спад идут в конце апреля.

Специалисты подчеркнули, что большое значение для той инфекции имеет влажность. Когда в холода в помещениях работает отопление, влажность понижается, и вирус может долгое время находиться в воздухе. Высокая же влажность не позволяет вирусу долго летать в воздухе, капли с инфекцией быстро оседают.

Ученые добавили, что самая неприятная погода для вирусов – это жара плюс 30 градусов. Специалисты даже отметили, что если бы такую температуру можно было бы поддерживать в офисах и на производствах, то число заражений можно было бы свести к минимуму, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU