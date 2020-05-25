2020-05-25T15:01:06+03:00
Общество

Сергей Кравцов рассказал, как будут работать летние лагеря на фоне пандемии

Для организаций разработаны меры по защите здоровья детей
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Министр просвещения Сергей Кравцов. Фото: Министерство просвещения Российской ФедерацииМинистр просвещения Сергей Кравцов. Фото: Министерство просвещения Российской Федерации
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Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что летние лагеря в 2020 году начнут работать с 1 июля. И то не все, а только в тех регионах, где позволит эпидемиологическая обстановка.

«В этом году мы рекомендуем регионам организовать летнюю оздоровительную кампанию детей с 1 июля. Там, где это возможно и допустимо с точки зрения эпидемиологической ситуации. Мы задействуем все ресурсы, в том числе, и школы, и учреждения дополнительного образования. Лагерям, по понятным причинам, даны рекомендации о том, чтобы проводить летнюю кампанию в пределах своего региона», - цитирует министра «Российская газета».

Кравцов добавил, что Роспотребнадзором уже разработаны рекомендации для регионов, которые помогут защитить здоровье школьников во время отдыха в летних лагерях.

Добавим, ранее сообщалось, что смены в детских лагерях планируется сократить до 14 дней, чтобы не допустить распространение коронавируса, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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