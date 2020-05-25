2020-05-25T22:29:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Фармацевтические компании отказались в 2017 году от создания вакцины против коронавирусов

Крупнейшие корпорации ответили отказом на предложение Евросоюза
Ася КУЗНЕЦОВА
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Компании Big Pharma отказались от разработки вакцины от коронавирусов три года назадКомпании Big Pharma отказались от разработки вакцины от коронавирусов три года назадФото: REUTERS
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Три года назад крупнейшие мировые фармацевтические компании октазались от предложения Евросоюза по разработке быстродействующих вакцин для патогенов, среди которых были и коронавирусы. Об этом сообщила газета The Guardian.

С инициативой тогда выступила организация государственно-частного партнерства "Инициативы в поддержку инновационных лекарств" (IMI), но её отклонили в фармацевтической отрасли.

Тогда же Еврокомиссия заявляла о важности создания вакцины против основных патогенов именно до наступления эпидемии одного из них. Руководящий совет IMI не поддержал эту мысль. Среди совета были представители Еврокомиссии и Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA). Членами EFPIA являются компании "Pfizer", "Johnson & Johnson", "Eli Lilly", "GlaxoSmithKline" и "Novartis".

ИСТОЧНИК KP.RU

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