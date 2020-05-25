25 Май 2020 2020-05-25T22:48:56+03:00

Число инфицированных коронавирусом в Москве за сутки возросло на 2560 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в Москве на 26 мая 2020 года

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 26 мая 2020 года составило 53586 человек. За последние сутки из столичных больниц были выписаны 3746 благополучно излечившихся пациентов.

Всего же с начала вспышки заболевания COVID-19 в столице зафиксировано уже 166473 случая заражения коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 2560 новых инфицированных с подтвержденным диагнозом.

В оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве рассказали, что 43,3% новых инфицированных – это молодые люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,2% – от 46 до 65, 9,7% – от 66 до 79 лет, 5,1% – пожилые люди старше 80 лет. Еще 8,7% – дети и подростки до 18 лет.

Все пациенты, а также контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Оперативный штаб напоминает всем москвичам о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции до 31 мая включительно.

Если вы выздоровели от коронавируса и хотите сдать плазму крови, обратитесь на горячую линию по номеру: 8 (495) 870-45-16, телефон работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

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ИСТОЧНИК KP.RU