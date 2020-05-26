Число заболевших коронавирусом в Москве на 26 мая 2020 года составило 166 473 человек

26 Май 2020 2020-05-25T23:00:38+03:00

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Количество заболевших COVID 2019 в столице с каждым днем снижается. По данным оперативного штаба, за последние сутки выявлено 2560 человек, заболевших коронавирусом. Из них более половины – люди младше 45 лет. Всего же в столице, по данным на 26 мая, зафиксировано 166 473 случаев COVID 2019.

- Среди новых заболевших: 43,3% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,2% – от 46 до 65 лет, 9,7% - от 66 до 79 лет, 8,7% - дети до 18 лет, 5,1% – старше 80 лет, - рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Тем временем стремительно растет количество выздоровевших – за последние сутки таких 3746 человек.

- Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 53 586, - сообщила вице-мэр Анастасия Ракова.

Напомним, что в Москве запущено исследование иммунитета жителей к коронавирусу. Зовут на тестирование людей методом случайной выборки – в сутки рассылают на мобильные телефоны москвичей около 70 тысяч сообщений с приглашением на бесплатную сдачу анализа (берут кровь из вены). Пункты забора крови организованы на базе 30 московских поликлиник.

ИСТОЧНИК KP.RU