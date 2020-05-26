2020-05-26T08:02:17+03:00
Общество

В России строят первый стратегический "стелс" бомбардировщик шестого поколения

Сборка должна завершиться в 2021 году
Юлия САЛЬНИКОВА
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Новинку планируют выпустить уже через годНовинку планируют выпустить уже через годФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В России приступили к созданию первого стратегического "стелс" бомбардировщика. Опытный образец появится в рамках программы "Перспективный авиационный комплекс дальней авиации".

- Изготовлением элементов планера первой машины займется один из авиазаводов в структуре Объединенной авиастроительный корпорации,- сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Информация о готовности самолета пока противоречиваня. по данным одних источников, на заводе уже занимаются изготовлением кабины. По другой информации, только закончилась подготовка документации, конструкторы разработали бомбардировщик, но пока он есть только на бумаге.

Ожидается, что первый российский стратегический "стелс"-бомбардировщик шестого поколения будет готов в 2021 году, тогда же приступят к его испытаниям.

Стелс-технологии позволяют сделать объект невидимым для соперника. Похожие на российские технологии начали использовать китайские инженеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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