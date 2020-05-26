Россияне снова стали тратить деньги на красоту и автоуслуги, как до пандемии
Россияне постепенно возвращаются к привычному объему трат. В первые рабочие майские недели объем израсходованных средств вырос на 18% в сравнении с периодом самоизоляции.
Траты взлетели больше всего:
Спорттовары – на 89%,
Автоуслуги – на 74%,
Красота – на 55%.
Железнодорожные билеты - на 68%,
Авиаперелеты – на 58%,
Отели – на 16%,
Дом и ремонт - на 8%,
Музыка – на 14%,
Зоомагазины – на 16%,
Супермаркеты – на 17%.
Активнее всего растут траты на салоны красоты и автоуслуги в Москве и Московской области. Несмотря на режим самоизоляции платежи в салонах выросли на 79% и 55% соответственно, а спрос на автоуслуги увеличился в 2,7 и в 2,3 раза.
Такие цифры следуют из расчетов индекса деловой активности Tinkoff CoronaIndex, который учитывает данные финансовых операций 12 млн клиентов экосистемы «Тинькофф». Увеличенный объем трат пока уступает показателям февраля на 20%.
Эксперты сходятся во мнении, что полностью деловая активность восстановится не ранее 2021 года, пишет газета «Известия».
Россияне постепенно возвращаются к привычному образу жизни. Более половины регионов готовы к первому этапу снятия ограничений. Например, в Москве и московской области заработали Многофункциональные центры. А там, где обстановка наиболее благоприятная - салоны красоты и торговые центры, сообщает Пятый канал.
ИСТОЧНИК KP.RU
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