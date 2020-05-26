Россияне снова стали тратить деньги на красоту и автоуслуги, как до пандемии

26 Май 2020 2020-05-26T10:11:50+03:00

Стали восстанавливаться все сферы, в том числе путешествий

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Россияне постепенно возвращаются к привычному объему трат. В первые рабочие майские недели объем израсходованных средств вырос на 18% в сравнении с периодом самоизоляции.

Траты взлетели больше всего:

Спорттовары – на 89%,

Автоуслуги – на 74%,

Красота – на 55%.

Железнодорожные билеты - на 68%,

Авиаперелеты – на 58%,

Отели – на 16%,

Дом и ремонт - на 8%,

Музыка – на 14%,

Зоомагазины – на 16%,

Супермаркеты – на 17%.

Активнее всего растут траты на салоны красоты и автоуслуги в Москве и Московской области. Несмотря на режим самоизоляции платежи в салонах выросли на 79% и 55% соответственно, а спрос на автоуслуги увеличился в 2,7 и в 2,3 раза.

Такие цифры следуют из расчетов индекса деловой активности Tinkoff CoronaIndex, который учитывает данные финансовых операций 12 млн клиентов экосистемы «Тинькофф». Увеличенный объем трат пока уступает показателям февраля на 20%.

Эксперты сходятся во мнении, что полностью деловая активность восстановится не ранее 2021 года, пишет газета «Известия».

Россияне постепенно возвращаются к привычному образу жизни. Более половины регионов готовы к первому этапу снятия ограничений. Например, в Москве и московской области заработали Многофункциональные центры. А там, где обстановка наиболее благоприятная - салоны красоты и торговые центры, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU