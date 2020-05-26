2020-05-26T10:28:39+03:00
Общество

Назван фактор удваивающий риск смерти от коронавируса

Британские ученые нашли "дефектный ген"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Врачи выделили пациентов с "дефектным геном" в отдельную группуВрачи выделили пациентов с "дефектным геном" в отдельную группуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Ученые из Великобритании проверили ДНК зараженных коронавирусом людей и установили, что чаще других заражаются и имеют тяжелые последствия пациенты с "дефектным геном". Это ген, связанный с деменцией.

В исследовании приняли участие коло 40 тысяч человек от 48 до 60 лет. Носители гена - не обязательно пожилые люди. Деменция может проявиться с возрастом, но человек при этом уже имеет тот самый "дефектный ген", который и делает организм восприимчивым к новой инфекции. Этим ученые и объясняют высокий показатель смертности от коронавируса в домах престарелых.

- Почти каждый пятый человек, умерший от COVID-19 в Великобритании, также страдал деменцией, самой распространенной формой болезни Альцгеймера, - сообщает Daily Mail.

"Дефектный ген" удваивает риск заражения коронавирусом.

- Это исследование показывает, что высокий риск может быть вызван не только деменцией, возрастом или слабостью, либо воздействием вируса в домах престарелых. Риск возрастает из-за этого лежащего в основе генетического изменения, - сказал профессор Дэвид Мелзер.

Ученыу надеются, что их открытие поможет найти способ лечения той категории пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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