Число заболевших за сутки в России меньше числа вылечившихся от коронавируса

26 Май 2020 2020-05-26T10:51:30+03:00

Выписано из больниц больше пациентов, чем поступило с коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В России суточный прирост зараженных коронавирусом оказался меньше, чем число выписанных из больницы за тот же срок.

За последние 24 часа инфекцию нашли у 8 915 россиян. Тогда как выздоровели и имеют отрицательный тест на коронавирус - 12 331 человек. Из них больше 8 тысяч - это жители Москвы. В столице тоже поставили рекорд - излечившихся почти в четыре раза больше, чем зараженных.

Болезнь победили треть зараженных - 36,2 процента.

Еще один важный показатель - коэффициент распространения болезни. Этим термином обозначают, сколько человек в среднем заражает один инфицированный. Уже второй день это коэффициент держится на отметке 1.

Но продолжает увеличиваться смертность от новой болезни - за сутки зафиксировано 174 летальных случая. Майские цифры оказались выше апрельских. Всего в России от коронавируса скончалось 3 807 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU