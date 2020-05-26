В России за сутки от коронавируса умерло 174 человека

26 Май 2020 2020-05-26T10:47:23+03:00

Всего с начала пандемии в России умерли 3 807 человек с коронавирусной инфекцией

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За минувшие сутки в России зафиксировано 174 летальных исхода среди заражённых коронавирусной инфекцией нового типа. Общее число погибших с начала пандемии в стране увеличилось до 3 807 человек. Такие данные во вторник, 26 мая, привел Оперативный штаб.

Согласно представленным данным, всего за последние сутки в стране зарегистрировано 8 915 заразившихся в 83 регионах, из них 3 668 человек (41,1%) переносят заболевание без симптомов. Выздоровели еще 12 331 пациентов. В этот раз число заболевших за сутки в России меньше числа вылечившихся, а коэффициент распространения заболевания второй день держится на уровне единицы

За все время с начала пандемии коронавируса в России выявлено 362 342 случая заболевания COVID-19 в 85 регионах. По числу заразившихся коронавирусом страна остается на втором месте. Число выздоровевших пациентов составляет 131 129 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU