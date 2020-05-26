20% россиян не готовы соблюдать безопасную дистанцию на пляже

26 Май 2020 2020-05-26T11:00:53+03:00

Россияне рассказали, как будут себя вести на пляже на фоне пандемии Фото: REUTERS

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В случае открытия курортного сезона на фоне пандемии коронавируса большинство россиян планирует осмотрительно вести себя на пляжах. Только 20% опрошенных признались, что не намерены соблюдать на пляже и в воде социальную дистанцию, поскольку считают это излишней мерой.

31% респондентов отметили, что на пляжах будут соблюдать все необходимые предписания и держать социальную дистанцию. Еще 29% опрошенных отметили, что для отдыха в этот раз будут выбирать только дикие и мало загруженные пляжи вдали от популярных курортов.

Что касается купания, 30% россиян отметили, что готовы купаться только рано утром или во время обеда, когда на пляжах мало народу. Также 20% участников опроса отметили, что собираются дополнительно дезинфицировать шезлонги, а общественными раздевалками перестанут пользоваться 35,7% респондентов, передает RT.

Опрос провела компания OneTwoTrip, в исследовании приняли участие порядка 2,5 тысяч жителей России.

ИСТОЧНИК KP.RU