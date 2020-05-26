26 Май 2020 2020-05-26T11:12:16+03:00

В России предлагают сократить срок моратория на штрафы за неуплату ЖКХ Фото: Евгения ГУСЕВА

В Минэнерго предложили вернуть пени на просроченные платежи за электроэнергию с 1 июня, но с рядом исключений

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Госдума предлагает раньше срока отменить право на отсрочку штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ, которое было установлено в рамках поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил депутат Валерий Селезнёв.

«Если отмена не вошла в итоговый перечень по итогам совещания по вопросам развития энергетики, то необходимо ограничиться хотя бы сроком. Мы предлагаем 1 мая считать окончанием срока действия моратория по пене», - передает Селезнёва ТАСС.

В Минэнерго предлагают вернуть начисление штрафов просроченные платежи за электроэнергию с 1 июня.

Однако заместитель министра энергетики РФ Юрий Маневич уточнил, что предусмотрен ряд исключений. Для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации предлагается установить срок моратория до 31 июля. Речь идет о гражданах со среднедушевым доходом семьи более чем на 30% и/ или признание безработным одного или нескольких членов семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU