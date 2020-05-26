2020-05-26T11:12:16+03:00
Общество

В России предлагают сократить срок моратория на штрафы за неуплату ЖКХ

В Минэнерго предложили вернуть пени на просроченные платежи за электроэнергию с 1 июня, но с рядом исключений
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В России предлагают сократить срок моратория на штрафы за неуплату ЖКХВ России предлагают сократить срок моратория на штрафы за неуплату ЖКХФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Госдума предлагает раньше срока отменить право на отсрочку штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ, которое было установлено в рамках поддержки россиян на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил депутат Валерий Селезнёв.

«Если отмена не вошла в итоговый перечень по итогам совещания по вопросам развития энергетики, то необходимо ограничиться хотя бы сроком. Мы предлагаем 1 мая считать окончанием срока действия моратория по пене», - передает Селезнёва ТАСС.

В Минэнерго предлагают вернуть начисление штрафов просроченные платежи за электроэнергию с 1 июня.

Однако заместитель министра энергетики РФ Юрий Маневич уточнил, что предусмотрен ряд исключений. Для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации предлагается установить срок моратория до 31 июля. Речь идет о гражданах со среднедушевым доходом семьи более чем на 30% и/ или признание безработным одного или нескольких членов семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Скандинавская ходьба поможет восстановиться после изоляции
США построили на Украине восемь лабораторий с образцами особо опасных инфекциями
Стало известно, по каким причинам студентов чаще всего отчисляют из вузов
В России предлагают сократить срок моратория на штрафы за неуплату ЖКХ
Американцев предупреждает о нашествии голодных крыс на фоне нехватки мусора из-за COVID-19
Туалетная бумага может подскочить в цене на 15 процентов
Ученые из Японии считают, что маски слишком опасны для детей до двух лет
20% россиян не готовы соблюдать безопасную дистанцию на пляже
Цена на нефть Brent превысила 36 долларов за баррель
В России за сутки от коронавируса умерло 174 человека
Число заболевших за сутки в России меньше числа вылечившихся от коронавируса
В Австралии стартовали первые клинические исследования вакцины от коронавируса
Назван фактор удваивающий риск смерти от коронавируса
Врач кремлевской больницы назвал отличия коронавируса от свиного гриппа
Россияне снова стали тратить деньги на красоту и автоуслуги, как до пандемии
В Москве за сутки выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом
Банки ввезли в Россию рекордную сумму валюты
Россияне назвали необходимый размер финансовой «подушки безопасности»