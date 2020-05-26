26 Май 2020 2020-05-26T12:38:37+03:00

Глава Рособрнадзора объяснил, зачем в этом году нужна вторая волна ЕГЭ Фото: Иван МАКЕЕВ

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в эфире Радио «Комсомольская правда», зачем в этом году нужна вторая волна Единого государственного экзамена.

По его словам, из-за ситуации, которая сложилась в связи с распространением коронавируса, все волны пришлось объединить в один месяц, например, на случай, если молодой человек заболеет.

«Поэтому логично добавить 4 дня в августе. Они будут на случай, если молодой человек приболел, случился форс-мажор какой-либо, по объективным причинам он не смог участвовать. Чтобы все желающие могли использовать шанс пройти экзамены», - отметил он.

Напомним, выпускные экзамены в этом году начнутся 3 июля, вторая волна стартует 3 августа. Экзамены запланированы 3, 5, 7 и 8 августа в соответствии с установленным расписанием. В этом году Последний звонок прошёл для всех выпускников в онлайн-формате. Церемония началась в 10 утра 25 мая с выступления главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

ИСТОЧНИК KP.RU