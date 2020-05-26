2020-05-26T12:38:37+03:00
Общество

Глава Рособрнадзора объяснил, зачем в этом году нужна вторая волна ЕГЭ

В эфире радио «Комсомольская правда» Анзор Музаев рассказал о процедуре проведения выпускных экзаменов в период пандемии
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Глава Рособрнадзора объяснил, зачем в этом году нужна вторая волна ЕГЭГлава Рособрнадзора объяснил, зачем в этом году нужна вторая волна ЕГЭФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в эфире Радио «Комсомольская правда», зачем в этом году нужна вторая волна Единого государственного экзамена.

По его словам, из-за ситуации, которая сложилась в связи с распространением коронавируса, все волны пришлось объединить в один месяц, например, на случай, если молодой человек заболеет.

«Поэтому логично добавить 4 дня в августе. Они будут на случай, если молодой человек приболел, случился форс-мажор какой-либо, по объективным причинам он не смог участвовать. Чтобы все желающие могли использовать шанс пройти экзамены», - отметил он.

Напомним, выпускные экзамены в этом году начнутся 3 июля, вторая волна стартует 3 августа. Экзамены запланированы 3, 5, 7 и 8 августа в соответствии с установленным расписанием. В этом году Последний звонок прошёл для всех выпускников в онлайн-формате. Церемония началась в 10 утра 25 мая с выступления главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россия остановила транзит газа через Польшу в Германию
Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13 процентов
Минкульт рассказал, когда откроются театры в России
Глава Рособрнадзора объяснил, зачем в этом году нужна вторая волна ЕГЭ
В Рособрнадзоре рассказали о возможности поменять список предметов для ЕГЭ
Рособрнадзор объяснил, нужно ли всем школьникам сдавать ЕГЭ по русскому
Раскрыто, будут ли вузы меняться списки предметов для поступления из-за коронавируса
Названы отрасли, которые ждет самая большая безработица
Анзор Музаев рассказал, как защитят от коронавируса на ЕГЭ учеников
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 5,5 млн
В Рособнадзоре рассказали, как пройдет пробный экзамен
Пираты освободили российских моряков, захваченных в апреле у Бенина
В Россию вернулись 20 тысяч граждан, застрявших за границей
Министр Якушев вернулся в Минстрой после лечения от коронавируса