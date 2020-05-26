2020-05-26T15:30:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В российской армии выявлено более 5,5 тыс. заразившихся коронавирусом

Шойгу сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом в войсках преодолен во второй половине апреля
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В российской армии выявлено более 5,5 тыс. заразившихся коронавирусомВ российской армии выявлено более 5,5 тыс. заразившихся коронавирусомФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Количество заразившихся коронавирусом в российской армии с марта составляет 5,5 тысяч человек. Из них 3,5 тысячи уже вылечились. Такие данные привел министр обороны России Сергей Шойгу.

Глава Минобороны уточнил, что пик заболеваемости коронавирусом в войсках преодолен во второй половине апреля, а к началу июня обстановка «войдет в состояние плановой». При этом за время пандемии боеспособность российской армии не пострадала.

«Надо сказать, что мы сейчас от них (от ряда стран) получаем, от некоторых, предложения о помощи. Правда, пик (пандемии) у нас уже, по мнению специалистов, считается, пройденным», - сообщил министр президенту России Владимиру Путину по видеосвязи из Национального центра управления обороной.

Напомним, за все время с начала пандемии в России выявлено 362 342 случая заболевания коронавирусом в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов составляет 131 129 человек, жертвами инфекции стали 3 807 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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