Джонсон пригласил Путина принять участие в глобальном саммите по вакцинам

26 Май 2020 2020-05-26T15:57:57+03:00

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил президенту России Владимиру Путину приглашение принять участие в глобальном видеосаммите по разработке вакцин от новой коронавирусной инфекции, который должен состоятся 4 июня.

«Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон официально пригласил президента России Владимира Путина принять участие в виртуальном саммите», - переедает «Интерфакс» сообщение посольства Великобритании в Москве

Напомним, Путин и Джонсон созвонились накануне 75-лятия дня Победы. В ходе телефонного разговора они выразили готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам двусторонних отношений. Тогда же глава британского правительства рассказал российскому президенту о видеосаммите по разработке вакцины от COVI-19.

Основной задачей саммита Global Vaccine Summit 2020 станет мобилизация ресурсов необходимых Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации (GAVI), чтобы обеспечить всеобщую доступность вакцины против коронавирусной инфекции

ИСТОЧНИК KP.RU