2020-05-26T17:07:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Иммунолог предсказал, как дальше будет распространяться коронавирус

Павел Волчков в эфира Радио "КП" рассказал, когда инфекция может полностью исчезнуть
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вирусолог рассказал, как дальше будет распространяться коронавирусВирусолог рассказал, как дальше будет распространяться коронавирусФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ, вирусолог и иммунолог Павел Волчков рассказал, что будет с коронавирусом дальше и когда он наконец-то нас покинет. По его словам, инфекция все еще распространяется, но, благодаря карантину и самоизоляции, уже не в таких масштабах.

Волчков отметил, что сейчас в Москве COVID-19 переболели порядка 14-15% населения. Это удалось выяснить благодаря тестированию на антитела. При этом, важно отметить, что в случае если человек переболел коронавирусом бессимптомно и в достаточно короткий промежуток времени, то антитела к вирусу в значимом количестве у него выработаны не будут.

Соответственно тест не покажет их наличие. Это говорит о том, что число людей, переболевших коронавирусом может быть несколько больше, чем 14-15%. По словам вирусолога, к этому числу можно смело прибавить 5-10%.

- Мы, действительно, перебаливаем. И если такая тенденция будет продолжать держаться, то, скорее всего, мы к осени точно уже, выражаясь метафорой выжженной травы, дожжем всю траву. У нас больше некому будет перебаливать, - сказал Волчков в эфире радио "Комсомольская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трусова в третий раз попала в книгу рекордов Гиннесса и останавливаться не собирается
Постпред России в ЕС сообщил о невозможности поездок в Европу
Стало известно, когда откроются и как будут работать бассейны и фитнес-клубы
Пригожин заявил, что Валерия была категорически против его реакции на Шнурова
Иосиф Пригожин: из-за отмены туров прокатчики стали банкротами в одночасье
Иммунолог предсказал, как дальше будет распространяться коронавирус
Офтальмолог сообщила об ухудшении зрения из-за коронавируса
Эксперты ухудшили прогноз по падению российского ВВП до 5%
Российские миллиардеры за два месяца пандемии коронавируса разбогатели на 62 млрд долларов
Выплаты для поддержки семей с детьми начнутся с 1 июня
Эксперты объяснили, почему американцам раньше всех угрожает вторая волна COVID-19
Песков оценил влияние пандемии коронавируса на мир
Кого госпитализируют с коронавирусом: Минздрав утвердил новые правила
Президент Казахстана принял приглашение на Парад Победы 24 июня