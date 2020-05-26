Иммунолог предсказал, как дальше будет распространяться коронавирус

26 Май 2020 2020-05-26T17:07:52+03:00

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Заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ, вирусолог и иммунолог Павел Волчков рассказал, что будет с коронавирусом дальше и когда он наконец-то нас покинет. По его словам, инфекция все еще распространяется, но, благодаря карантину и самоизоляции, уже не в таких масштабах.

Волчков отметил, что сейчас в Москве COVID-19 переболели порядка 14-15% населения. Это удалось выяснить благодаря тестированию на антитела. При этом, важно отметить, что в случае если человек переболел коронавирусом бессимптомно и в достаточно короткий промежуток времени, то антитела к вирусу в значимом количестве у него выработаны не будут.

Соответственно тест не покажет их наличие. Это говорит о том, что число людей, переболевших коронавирусом может быть несколько больше, чем 14-15%. По словам вирусолога, к этому числу можно смело прибавить 5-10%.

- Мы, действительно, перебаливаем. И если такая тенденция будет продолжать держаться, то, скорее всего, мы к осени точно уже, выражаясь метафорой выжженной травы, дожжем всю траву. У нас больше некому будет перебаливать, - сказал Волчков в эфире радио "Комсомольская правда".

ИСТОЧНИК KP.RU