Штрафы за отказ от бесплатного тестирования на антитела в Москве: какие предусмотрены

Напомним, с 15 мая в 30 московских поликлиниках начали делать бесплатные тесты на антитела - это позволяет выяснить, переболел ли человек коронавирусной инфекцией, сам того не зная. SMS-приглашения на текущий момент рассылаются горожанам выборочно. Процедура занимает всего несколько минут. В течение суток результаты готовы.

«В каждый конкретный момент времени мы будем точно знать, какая доля москвичей переболела коронавирусом и приобрела иммунитет, сколько человек инфицированы или имеют подозрение на коронавирус, - заявил мэр Москвы Сергей Собянин. - И главное - какова реальная динамика распространения инфекции».

По первым дням работы сбора тестом на антитела видно - горожане приходят более чем охотно. Однако некоторые интересуются: а что, если человек не хочет сдавать такие анализы? Предусмотрены ли штрафы за отказ от бесплатного тестирования на антитела в Москве?

В Оперативном штабе Москвы по коронавирусу пояснили журналистам, что ни о каких санкциях за отказ от пройти тестирование на антитела речи не идет. Сдача анализов при получении приглашения является добровольной.

Более того, если сейчас подобные приглашения имеют выборочный характер, то в ближайшие недели московские власти планируют открыть запись на прохождение тестирования на антитела. Как сообщил Сергей Собянин, «это перспектива двух-трех недель». Таким образом, ориентировочно самостоятельно записаться на тест можно будет уже в первой половине июня.

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