Джоан Роулинг назвала дату выхода новой детской книги

26 Май 2020 2020-05-26T19:52:40+03:00

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Британская писательница Джоан Роуинг, которая обрела мировую известность за серию книг о Гарри Поттере анонсировала выход новой детской книги «Икабог» (The Ickabog), которую написала более 10 лет назад. На своей странице в Twitter писательница указала, что история книги не будет связана ни с историей о юном волшебнике, ни с другими романами.

- Я так долго хотела опубликовать эту сказку, но после последнего Гарри Поттера была занята двумя романами для взрослых, поэтому решила выпустить их раньше. До недавнего времени единственные люди, которые слышали историю "Икабог" – мои младшие дети, - поделилась Джоан Роуинг.

Она рассказала, что до осени этого года главы сказки будут еженедельно бесплатно размещать на сайте, который посвящен изданию, чтобы детям и их родителям было веселее во время домашнего карантина. При этом первые две главы повести уже доступны читателям.

Чуть позже книги напечатают и опубликуют, а также создадут ее аудиоверсию. К сожалению, подробностями сюжета Роулинг так и не поделилась, но намекнула, что это будет история «об истине и злоупотреблении властью».

ИСТОЧНИК KP.RU