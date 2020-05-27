2020-05-26T20:58:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 27 мая 2020 года составило 169 303 человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 27 мая 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Всего в столице, по данным на 27 мая, зафиксировано 169 303 случая COVID 2019Всего в столице, по данным на 27 мая, зафиксировано 169 303 случая COVID 2019Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Количество поборовших COVID 2019 в столице с каждым днем растет, а заболевших выявляют все меньше и меньше - такие данные приходят из оперативного штаба. За последние сутки в Москве зафиксировали вылечившихся – 8033, а заболевших - 2830 человек. Кто заболел в столице? Почти 85% - люди младше 65 лет, 7,1% - дети.

- Всего в столице, по данным на 27 мая, зафиксировано 169 303 случая COVID 2019. Среди новых заболевших: 42,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,2% – от 46 до 65 лет, 10,4% - от 66 до 79 лет, 7,1% - дети до 18 лет, 5,4% – старше 80 лет, - сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Врачи говорят о позитивной статистике, радуют и рекордные цифры по количеству вылечившихся – за последние сутки коронавирус побороли 8033 человек.

- Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 61 619. Надеемся, что эта позитивная динамика продолжится, - сказала вице-мэр Анастасия Ракова.

Напомним, что в Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска. Это было сделано в целях создания одноканальной системы для передвижения по городу. Если проживаете не в Москве, но планируете приехать в столицу (возможно, маршрут передвижения не исключает посещение города), то необходимо оформить цифровой пропуск на сайте nedoma.mos.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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