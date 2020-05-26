Правительство включило книгопечатание в список наиболее пострадавших отраслей

26 Май 2020 2020-05-26T21:12:47+03:00

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Российский кабинет министров принял решение включить в перечень наиболее пострадавших из-за пандемии коронавирусной инфекции отраслей экономики книгопечатание. Об этом во вторник, 26 мая, рассказал глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов на встрече с министром Максимом Решетниковым в онлайн-формате.

- Недавно я встретился с книгоиздателями и могу заверить, что данная отрасль экономики серьезно пострадала, но так и не был включена в список пострадавших из-за коронавируса. Это значит, что издатели не получили государственной поддержки. С данным вопросом я обратился к премьер-министру, после чего книгоиздательство появилось в перечне. Поддержка будет, - процитировала слова Миронова его пресс-служба.

Максим Решетников уточнил, что отрасль внесли в соответствии с последними правками по поручению председателя правительства России. Книжный союз страны оценил возможные потери книгоиздателей в 2020 году в 15 миллиардов рублей.

Напомним, первый перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики Михаил Мишустин утвердил в начале апреля из-за развития ситуации с пандемией и кризиса. В начале в него вошли авиаперевозки, гостиничный бизнес, культура, досуг, спорт и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU