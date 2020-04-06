Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень отраслей экономики, которые наиболее сильно пострадали в результате пандемии коронавирусной инфекции. Постановление было опубликовано утром в понедельник, 6 апреля, на сайте правительства.
Организации малого и среднего бизнеса из этих сфер могут уходить на кредитные каникулы:
- Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
- Культура, организация досуга и развлечений
- Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
- Турагентства и сфера туризма
- Гостиничный бизнес
- Общественное питание
- Организации дополнительного образования
- Организация конференций и выставок
- Бытовые услуги (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты, ремонт компьютеров)
Максимальный размер займов для предоставления кредитных каникул разнится в зависимости от целей обращения:
- для потребительских кредитов — 250 тысяч рублей;
- для аналогичных займов ИП — 300 тысяч рублей;
- для автокредитов — 600 тысяч рублей;
- для ипотеки - 1,5 млн рублей.
Сайт kp.ru сообщал, что ранее в Центробанке объяснили, как будут начисляться проценты в кредитные каникулы.
Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин
ИСТОЧНИК KP.RU
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