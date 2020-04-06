Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

6 Апр 2020 2020-04-06T09:50:48+03:00

Одной из самых пострадавших от коронавируса стала сфера авиаперевозок. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В список вошли авиаперевозки, гостиничный бизнес, культура, досуг, спорт и многое другое

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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень отраслей экономики, которые наиболее сильно пострадали в результате пандемии коронавирусной инфекции. Постановление было опубликовано утром в понедельник, 6 апреля, на сайте правительства.

Организации малого и среднего бизнеса из этих сфер могут уходить на кредитные каникулы:

- Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

- Культура, организация досуга и развлечений

- Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

- Турагентства и сфера туризма

- Гостиничный бизнес

- Общественное питание

- Организации дополнительного образования

- Организация конференций и выставок

- Бытовые услуги (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты, ремонт компьютеров)

Максимальный размер займов для предоставления кредитных каникул разнится в зависимости от целей обращения:

- для потребительских кредитов — 250 тысяч рублей;

- для аналогичных займов ИП — 300 тысяч рублей;

- для автокредитов — 600 тысяч рублей;

- для ипотеки - 1,5 млн рублей.

Сайт kp.ru сообщал, что ранее в Центробанке объяснили, как будут начисляться проценты в кредитные каникулы.

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ИСТОЧНИК KP.RU