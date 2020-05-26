26 Май 2020 2020-05-26T23:00:41+03:00

Эксперты назвали сферы, в которых проще всего разбогатеть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые области экономики и страны более привлекательны для миллиардеров

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Аналитики составили топ сфер экономики, которые являются самыми перспективными для будущих богачей. Рейтинг областей, где проще всего разбогатеть, опубликовала исследовательская компания Wealth-X.

Эксперты рассчитали количество предпринимателей с состоянием более пяти миллионов американских долларов и изучили сфера экономики, где данные бизнесмены смогли добиться небывалого успеха. Первое место в топе заняла финансовая и банковская сфера, в которой сосредоточено более 30 процентов миллионеров и миллиардеров мира.

После лидера идет сфера услуг, в которой разбогатели 16 процентов бизнесменов, далее коммерческие и общественные организации с результатом в семи процентов. В первую пятерку рейтинга также вошли области недвижимости и здравоохранения с 5,4% и 4,9% богачей соответственно.

Неожиданно только на шестом месте оказалась сфера современных технологий, в которой, например, смогли обогатиться Билл Гейтс и Марк Цукерберг.

Специалисты отметили, что самыми благоприятными странами для предпринимателей стали Соединенные Штаты и Китай. В ближайшем будущем специалисты прогнозируют увеличение количества молодых богачей, а также доли состоятельных женщин.

Как ранее писал сайт kp.ru, специалисты назвали профессии, которые, скорее всего, станут невостребованными после окончания пандемии коронавируса. Под угрозой находятся некоторые сферы туризма, авиаперевозок и фитнес-индустрии.

ИСТОЧНИК KP.RU