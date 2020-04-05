Названы профессии, которые станут невостребованными после окончания пандемии
После окончание пандемии и восстановления экономической системы страны многие профессии могут оказаться ненужными. Сильнее всех пострадает сфера туризма, сообщает издание RT.
В зону риска, прежде всего, попадут туристические агенты и экскурсоводы. Кадровая перестройка в области туристической деятельности начнется уже в текущем году.
Проблемы также испытают люди, задействованные в пассажирских авиаперевозках, поскольку многие компании авиационных перелетов из-за введенных ограничений находятся на грани банкротства. Из-за этого на рынке труда окажутся профессионалы, что серьезно подстегнет конкуренцию.
Пострадают и специалисты в сфере фитнес-индустрии, поскольку отрасль после отмены ограничений не сможет вернуть всех клиентов, а большое число опытных фитнес-тренеров окажется безработными. При этом молодые специалисты станут неконкурентоспособными.
Следует учитывать и ускорение процессов автоматизации и цифровизации рабочих процессов, которые начались задолго до пандемии. Распространение вируса и оптимизация науки на его фоне ставят под угрозу карьерные перспективы представители целого ряда профессий: сотрудников профильных отделов, младших аналитиков, юристов, менеджеров банков, риелторов, переводчиков, репетиторов, работников полиграфии и так далее.
После окончания пандемии сложный период будет у работников сферы моды, визажа и стационарного общественного питания, однако они относительно быстро восстановятся и смогут подстроиться под сложившуюся ситуацию.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, какие профессии и сферы деятельности смогут относительно спокойно пережить кризис, а какие находятся под угрозой.
Москвичи начали закупаться товарами первой необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU
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