Пентагон заявил, что в Ливии могут находиться военные самолеты российского производства

27 Май 2020 2020-05-27T02:09:43+03:00

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В Пентагоне заявили, что в Ливии могут находиться до 14 военных самолетов российского производства.

По данным военного ведомства, речь идет об истребителях Су-24 и МиГ-29. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

- На данный момент у меня нет точных данных, но речь идет о примерно 14 истребителях Су-24 и МиГ-29, - цитируют слова американского представителя ТАСС.

Также Хоффман заявил, что США призывают все стороны конфликта в Ливии прекратить активные действия, происходящие в этом регионе. По его мнению народу страны необходима безопасность и защита.

Ранее США утверждали, что Россия якобы способствует переброске из Сирии в Ливию боевиков. Российская сторона неоднократно опровергала подобные заявления западных партнеров. Кремль отвечал на провокации и называл "уткой" заявления США о "военном вмешательстве" РФ в дело урегулирования ситуации в Ливии.

ИСТОЧНИК KP.RU