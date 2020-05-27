Пентагон заявил, что в Ливии могут находиться военные самолеты российского производства
В Пентагоне заявили, что в Ливии могут находиться до 14 военных самолетов российского производства.
По данным военного ведомства, речь идет об истребителях Су-24 и МиГ-29. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
- На данный момент у меня нет точных данных, но речь идет о примерно 14 истребителях Су-24 и МиГ-29, - цитируют слова американского представителя ТАСС.
Также Хоффман заявил, что США призывают все стороны конфликта в Ливии прекратить активные действия, происходящие в этом регионе. По его мнению народу страны необходима безопасность и защита.
Ранее США утверждали, что Россия якобы способствует переброске из Сирии в Ливию боевиков. Российская сторона неоднократно опровергала подобные заявления западных партнеров. Кремль отвечал на провокации и называл "уткой" заявления США о "военном вмешательстве" РФ в дело урегулирования ситуации в Ливии.
ИСТОЧНИК KP.RU