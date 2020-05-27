27 Май 2020 2020-05-27T03:31:51+03:00

Двое взрослых и ребенок пострадали при стрельбе в Торонто Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Торонто (Канада) в результате стрельбы оказались ранены три человека, среди которых - маленький ребенок. Все они доставлены в больницу.

На данный момент известно, что выстрелы произошли в центральной части города. Личности и возраст пострадавших полиция не разглашает.

Врачи борются за жизнь мальчика и мужчины, женщина находится в тяжелом, но относительно стабильном состоянии.

По словам очевидцев, они слышали серию из шести-семи выстрелов. После этого раздался звук резко уезжающего автомобиля, сообщает телеканал CBC. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники местной полиции.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Торонто произошла стрельба в ночном клубе. Выстрелы раздались в заведении District 45 на севере города Торонто. Семь человек получили ранения. В момент нападения в здании находились около 250 человек. Состояние одного пострадавшего врачи оценивают как критическое.

ИСТОЧНИК KP.RU