2019-08-06T09:46:53+03:00
Происшествия

Стрельба в ночном клубе в Торонто: семь человек получили ранения

Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Нападавший скрылся с места преступленияНападавший скрылся с места преступленияФото: REUTERS
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Неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе District 45 на севере канадского города Торонто. Семь человек получили ранения.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 5 августа. Во время нападения в клубе находились порядка 250 человек. Состояние одного пострадавшего на настоящий момент оценивается как критическое.

По словам очевидцев, стрельба началась после ссоры, произошедшей между посетителями клуба. Подозреваемому удалось скрыться при том, что в здании находилось свыше 40 охранников.

"Я нахожу тревожным тот факт, что кто-то оказался настолько наглым, чтобы достать пистолет и начать стрелять, когда в помещении было более 100 человек”, - прокомментировал ситуацию начальник полиции Торонто Марк Сондерс.

Правоохранители продолжают поиски нападавшего, передает Global News.

Сайт kp.ru писал, что на минувших выходных сразу несколько громких инцидентов со стрельбой произошло в США. В субботу в Техасе напали на посетителей торгового центра - погибли 22 человека, около 40 пострадали, а в воскресенье были атакованы жители штата Огайо. Жертвами стрельбы стали девять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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