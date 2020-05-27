Премьер Ирландии объявил карантинные меры и пошёл на пикник с друзьями

27 Май 2020 2020-05-27T09:08:34+03:00

Глава государства отправился в парк спустя всего день после того, как власти попросили граждан воздержаться от пикников и в целом выхода на улицу без надобности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар отправился с друзьями на пикник, нарушая введённые им же накануне карантинные меры, сообщает New York Post.

Журналисты сняли на видео, как премьер загорает без футболки в одном из парков. Варадкар сразу подвергся критике и СМИ, и ирландцев, поскольку за день до пикника он сам ввёл меры социального дистанцирования и призвал всех жителей Ирландии не выходить из дома.

Население страны призвало Варадкара в социальных сетях подать в отставку.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Варадкар не нарушил карантинные меры, поскольку был в пределах трёх миль от дома в группе, не больше четырёх человек.

Премьер Ирландии объявил карантинные меры и отправился загорать с друзьями .

ИСТОЧНИК KP.RU