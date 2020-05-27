Врач объяснила, почему дети стали чаще болеть «диабетом пожилых людей»

27 Май 2020 2020-05-27T08:59:43+03:00

20 лет назад врачи считали, что подобный недуг не может быть диагностирован у детей и подростков

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Дети и подростки в России стали чаще болеть диабетом второго типа – врачи называют данное заболевание «диабетом пожилых людей». Ежегодно число заболевших увеличивается на 100 несовершеннолетних. Сейчас таких детей уже более 1700.

Вот еще одна статистика: по данным Росстата 31% детей и 15% подростков имеют избыточный вес. Около полумиллиона несовершеннолетних страдают от ожирения.

Именно лишние килограммы и сидячий образ жизни провоцируют болезнь.

В беседе с NEWS.ru главный детский эндокринолог Минздрава России Валентина Петеркова отметила, что еще 20 лет назад врачи считали, что такого диагноза у несовершеннолетних не бывает. Болезнь встречалась только среди людей пожилого возраста. Кстати, у мальчиков данный тип диабета диагностируется чаще, чем у девочек.

Чаще всего болезнь выявляют в возрасте от 12 до 18 лет. При этом родители несовершеннолетних пациентов часто имеют лишний вес. В 40–60% случаев диабет второго типа является наследственным.

- Еще одна причина семейного недуга - нездоровые привычки в питании: переедание, высококалорийные продукты. В итоге ожирение провоцирует развитие инсулинорезистентности. Заболевание хроническое заболевание, делающее человека зависимым от диет и лекарств на всю жизнь, - отметила врач-эндокринолог, старший научный сотрудник НИИТПМ — филиала ИЦиГ СО РАН Алла Овсянникова.

Врачи советуют тщательно следить за своим питанием, вести активный образ жизни – это будет отличной профилактикой заболеванию.

Ранее сообщалось, что в России начинается эпидемия ожирения. За последние 5 лет стало на 50% больше толстяков! Эксперты бьют тревогу, у нас появились все шансы догнать и перегнать Америку.

ИСТОЧНИК KP.RU