2020-05-27T11:11:05+03:00
Общество

Попова рассказала, как стране помогла самоизоляция

Коронавирусную блокировку ввели в России с конца марта
Александр ГАМОВЮлия САЛЬНИКОВА
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Анна ПоповаАнна ПоповаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, как помогла сдержать эпидемию самоизоляция. Около двух месяцев в России действуют новые правила - социальная дистанция, домашняя изоляции, в ряде регионов ввели масочный и перчаточный режимы. Насколько эффективны эти меры, Анна Попова рассказала в интервью "Комсомолке".

- Безусловно, это было не зря. Настолько не зря, что мы аккуратно, постепенно прекращаем режим ограничений,- объяснила глава ведомства.

Она напомнила, что первые инфицированные стали поступать в больницы в начале марта. И хотя не было большого потока зараженных, вирус распространялся достаточно медленно, власти уже начали готовиться к эпидемии, и это дало результат.

- Мы фактически выиграли время, когда число заболевших - с января по середину марта - увеличивалось еще незначительно. Вспомним начало года - Россия оказалась между тремя очагами заболевания на наших границах: Китай, Иран и Европа. Было принято решение о своевременном закрытии границ.

Дальше ввели режим самоизоляции, нерабочей президент объявил последнюю неделю марта, а затем - весь апрель.

- Все это дало возможность нашей медицине не захлебнуться от вала госпитализаций, растянуть по времени массовое поступление больных,- объяснила Анна Попова.

Тот самый "итальянский сценарий", повторения которого боялись в России, остался несбывшимся прогнозом. В России не было, как в Италии, резкого скачка сулчаев заражения, нашим врачам не пришлось делать "сложный моральный выбор", кого из пациентов подключать к ИВЛ, а кого нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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