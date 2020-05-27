2020-05-27T13:08:21+03:00
Общество

В АТОР рассказали, когда россияне смогут поехать отдыхать за границу

Путевки за границу в ближайшие месяцы продавать не будут
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В АТОР рассказали, когда можно будет отдохнуть за границейВ АТОР рассказали, когда можно будет отдохнуть за границейФото: Олег ЗОЛОТО
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Россияне смогут отдохнуть за границей не раньше сентября. С таким прогнозом выступила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Да, отдых состоится, но будет он в этом летнем сезоне особенным. В том числе потому, что пока мы не сможем массово отдыхать на зарубежных курортах», — цитирует эксперта ФАН.

Ломидзе добавила, что летом из России за границу могут пустить несколько регулярных рейсов, однако ситуация с чартерами пока не ясна. Предполагается, что стабильное международное авиасообщение вернется не раньше осени.

«По нашей предварительной информации, до сентября не стоит ожидать снятия запретов на продажу туров из России за рубеж», —добавила представитель АТОР.

Добавим, что сезона на российских курортах откроется уже 1 июня. В этот день в Краснодарском крае начнут принимать туристов, у которых есть санаторная путевка, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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