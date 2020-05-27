В АТОР рассказали, когда россияне смогут поехать отдыхать за границу

27 Май 2020 2020-05-27T13:08:21+03:00

В АТОР рассказали, когда можно будет отдохнуть за границей Фото: Олег ЗОЛОТО

Путевки за границу в ближайшие месяцы продавать не будут

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Россияне смогут отдохнуть за границей не раньше сентября. С таким прогнозом выступила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Да, отдых состоится, но будет он в этом летнем сезоне особенным. В том числе потому, что пока мы не сможем массово отдыхать на зарубежных курортах», — цитирует эксперта ФАН.

Ломидзе добавила, что летом из России за границу могут пустить несколько регулярных рейсов, однако ситуация с чартерами пока не ясна. Предполагается, что стабильное международное авиасообщение вернется не раньше осени.

«По нашей предварительной информации, до сентября не стоит ожидать снятия запретов на продажу туров из России за рубеж», —добавила представитель АТОР.

Добавим, что сезона на российских курортах откроется уже 1 июня. В этот день в Краснодарском крае начнут принимать туристов, у которых есть санаторная путевка, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU