Эксперт предсказал более автономную жизнь россиян после пандемии

27 Май 2020 2020-05-27T13:43:36+03:00

Эксперт считает, что более востребованными среди россиян станут жилые дома с огороженной территорией и тренажёрным залом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Критерии востребованной жилой недвижимости изменятся после окончания пандемии коронавируса, считает управляющий партнер международного архитектурного бюро Blank Architects Магда Чихонь.

Среди россиян большую востребованность получат проекты домов, которые позволят легко соблюдать изоляцию. Такие комплексы будут включать в себя собственные инженерные резервы и мощности. огороженную территорию и собственные тренажёрные залы.

Эксперт отметила, что подобные жилые комплексы уже строят в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. В России такое характерно только для элитного жилья.

- Такая структура здания позволяет сосредоточить весь обслуживающий персонал внутри объекта без транспортировки бригад, что обеспечивает в том числе безопасность с точки зрения изоляции людей, - сообщила Магда Чихонь в интервью агентству новостей "Москва".

ИСТОЧНИК KP.RU