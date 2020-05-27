2020-05-27T13:43:36+03:00
Общество

Эксперт предсказал более автономную жизнь россиян после пандемии

На рынке недвижимости станут популярны здания, позволяющие полную изоляцию
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Эксперт считает, что более востребованными среди россиян станут жилые дома с огороженной территорией и тренажёрным заломЭксперт считает, что более востребованными среди россиян станут жилые дома с огороженной территорией и тренажёрным заломФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Критерии востребованной жилой недвижимости изменятся после окончания пандемии коронавируса, считает управляющий партнер международного архитектурного бюро Blank Architects Магда Чихонь.

Среди россиян большую востребованность получат проекты домов, которые позволят легко соблюдать изоляцию. Такие комплексы будут включать в себя собственные инженерные резервы и мощности. огороженную территорию и собственные тренажёрные залы.

Эксперт отметила, что подобные жилые комплексы уже строят в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе. В России такое характерно только для элитного жилья.

- Такая структура здания позволяет сосредоточить весь обслуживающий персонал внутри объекта без транспортировки бригад, что обеспечивает в том числе безопасность с точки зрения изоляции людей, - сообщила Магда Чихонь в интервью агентству новостей "Москва".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песков рассказал о возможности отмены ограничений в Москве к 24 июня
Кремль: День Парада Победы вероятно будет выходным
Правила профилактики коронавируса в России утвердил Роспотребнадзор
Российские театры с 1 июня планируют частично вернуться к работе
Когда в Москве разрешат прогулки: прогноз Роспотребнадзора
Решетников выступил за легализацию удаленного режима работы
В Совфеде предложили проверять на коронавирус и детей, и воспитателей перед поездкой в лагерь
Эксперт предсказал более автономную жизнь россиян после пандемии
Названо странное отличие COVID-19 от других вирусов
Против Зеленского подал иск в суд мэр Черкасс, которого президент обозвал «бандитом»
В АТОР рассказали, когда россияне смогут поехать отдыхать за границу
В США начался бунт из-за убийства полицейскими темнокожего мужчины
Анна Кузнецова предложила расширить выплаты в 10 тысяч на семьи с детьми 16-17 лет
Больше половины россиян планируют попасть на море этим летом
Королева Великобритании разрешила премьеру Джонсону бегать в садах Букингемского дворца
Собака три месяца ждала в больнице хозяина, погибшего от коронавируса
На отдых в Грузию можно будет отправиться только со справкой об отсутствии «ковида»
Опубликовано видео перехвата американского самолёта российскими истребителями Су-35
Президент Абхазии приедет на Парад Победы в Москву
СК просит ареста тренера Владимира Осии
В Роспотребнадзоре предложили поставить в магазинах умывальники с мылом
Попова рассказала, при каком условии коронавирус удастся победить к лету
Врач рассказал, кому грозит инсульт при коронавирусе
Попова призвала "маленькими шагами" возвращаться к нормальной жизни
Эксперты спрогнозировали, как будут меняться цены на нефть до конца года
Попова назвала главный критерий, по которому можно судить о спаде пандемии
Владимир Вдонин: «Воспитание патриотизма - важнейшая часть становления личности человека»
Попова рассказала, как стране помогла самоизоляция