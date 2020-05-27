Госдума приняла закон, расширяющий некоторые меры поддержки бизнеса и на самозанятых

27 Май 2020 2020-05-27T15:11:06+03:00

Самозанятые получат поддержку наряду с субъектами малого и среднего бизнеса, сообщил Вячеслав Володин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощь будет в том числе финансовой и образовательной

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, по которому на самозанятых будут распрстранены отдельные меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Закон коснётся граждан, уплачивающих налог на профессиональный доход (НПД).

В документе говорится о финансовой, имущественной, информационной, консультационной, образовательной поддержке, а также поддержке, которую предоставит "Корпорацией МСП" и её дочерние общества.

Кроме того, региональные и местные власти смогут помогать за счёт бюджета в других сферах.

- Это аренда муниципального имущества по льготным ставкам, льготные кредиты, субсидии и гранты на открытие и развитие бизнеса, доступ к навигатору готовых правовых и бизнес-решений, который поможет занять свою нишу, и бесплатным обучающим семинарам, в том числе дистанционным, - сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон даст самозанятым россиянам доступ к программам обучения и сервисам портала бизнес-навигатора малого и среднего бизнеса.

Меры поддержки, доступные самозанятым, будут вносить единый реестр её получателей. Вести реестр будет Федеральная налоговая служба.

ИСТОЧНИК KP.RU