27 Май 2020 2020-05-27T15:31:57+03:00

Каждый пятый молодой человек в мире потерял работу из-за пандемии коронавируса Фото: Евгения ГУСЕВА

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Последствия коронавирусной инфекции привели к резкому и значительному росту безработицы среди молодежи. Как следствие с начала февраля каждый пятый молодой человек в мире потерял работу из-за пандемии. Такие данные приводит Международная организация труда.

Результаты исследования МОТ говорят о том, что на данный момент в мире насчитывается около 267 миллионов молодых людей без работы, образования или профподготовки.

Пострадали даже те, кто остался на своем рабочем месте. У них занятость сократилась на 23%. Кроме того, нарушается образовательный процесс и профессиональная подготовка, а также создаются препятствия для выхода на рынок труда.

Молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет, работающие по найму, чаще всего выполняют низкооплачиваемую работу в неформальном секторе. Таким образом они становятся более уязвимыми.

«Если мы не примем значительных и незамедлительных мер по улучшению их положения, то наследие вируса может оказаться с нами на десятилетия. Если талант и энергия молодежи будут отодвинуты на второй план (…), это навредит всему нашему будущему», - отметил генеральный директор МОТ Гай Райдер.

ИСТОЧНИК KP.RU