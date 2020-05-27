2020-05-27T15:31:57+03:00
Экономика

Каждый пятый молодой человек в мире потерял работу из-за пандемии коронавируса

Последствия коронавирусной инфекции привели к резкому и значительному росту безработицы среди молодежи
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Каждый пятый молодой человек в мире потерял работу из-за пандемии коронавирусаКаждый пятый молодой человек в мире потерял работу из-за пандемии коронавирусаФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Последствия коронавирусной инфекции привели к резкому и значительному росту безработицы среди молодежи. Как следствие с начала февраля каждый пятый молодой человек в мире потерял работу из-за пандемии. Такие данные приводит Международная организация труда.

Результаты исследования МОТ говорят о том, что на данный момент в мире насчитывается около 267 миллионов молодых людей без работы, образования или профподготовки.

Пострадали даже те, кто остался на своем рабочем месте. У них занятость сократилась на 23%. Кроме того, нарушается образовательный процесс и профессиональная подготовка, а также создаются препятствия для выхода на рынок труда.

Молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет, работающие по найму, чаще всего выполняют низкооплачиваемую работу в неформальном секторе. Таким образом они становятся более уязвимыми.

«Если мы не примем значительных и незамедлительных мер по улучшению их положения, то наследие вируса может оказаться с нами на десятилетия. Если талант и энергия молодежи будут отодвинуты на второй план (…), это навредит всему нашему будущему», - отметил генеральный директор МОТ Гай Райдер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собянин: К проведению Парада Москва полностью готова
Путин попросил Собянина направить в регионы московские бригады врачей
Путин похвалил московские власти за работу по борьбе с коронавирусом
Собянин сообщил о переводе больниц на плановую помощь
Собянин рассказал о снятии запрета на прогулки в Москве
Собянин: более жесткие требования позволили достичь неплохих результатов
С 1 июня в Москве откроют магазины, химчистки и ремонтные мастерские
Собянин рассказал, сколько строек открылось в Москве с 12 мая
Во Франции запретили "лекарство Трампа" от коронавируса из-за сердечной токсичности
Алтайские производители увеличивают производство продуктов питания
Пиратские приложения будут блокироваться с 1 октября
После предварительных испытаний на людях китайскую вакцину назвали многообещающей
Каждый пятый молодой человек в мире потерял работу из-за пандемии коронавируса
Человек может заразить кошку коронавирусом, признал Роспотребнадзор
Совещание Путина и Собянина по ограничениям в Москве 27 мая 2020: прямая онлайн-трансляция
За полчаса сходит десять потов: Волонтеры рассказали о работе в «красных» зонах
Госдума приняла закон, расширяющий некоторые меры поддержки бизнеса и на самозанятых
Собянин доложит Путину о планах по снятию коронавирусных ограничений
Песков рассказал о возможности отмены ограничений в Москве к 24 июня
Кремль: День Парада Победы вероятно будет выходным
Правила профилактики коронавируса в России утвердил Роспотребнадзор
Российские театры с 1 июня планируют частично вернуться к работе
Когда в Москве разрешат прогулки: прогноз Роспотребнадзора
Решетников выступил за легализацию удаленного режима работы
В Совфеде предложили проверять на коронавирус и детей, и воспитателей перед поездкой в лагерь
Эксперт предсказал более автономную жизнь россиян после пандемии