2020-05-27T16:57:27+03:00
Общество

В Пензенской области подготовят пятилетнюю программу ремонта учреждений здравоохранения

Соответствующее поручение озвучил губернатор Иван Белозерцев в ходе планерки на этой неделе
Анна ЧЕРНАЯ
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Иван Белозерцев поручил рассчитать стоимость финансирования учреждений. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской областиИван Белозерцев поручил рассчитать стоимость финансирования учреждений. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Глава региона указал на необходимость приведения в порядок некоторых районных больниц.

- Люди должны лечиться в комфортных условиях. Объявляю пятилетнюю программу ремонта учреждений здравоохранения Пензенской области, - поставил задачу Иван Белозерцев. - Часть больниц мы уже привели в порядок или начали приводить. Теперь необходимо систематизировать эту работу в виде программы.

Глава областной исполнительной власти поручил подготовить конкретные предложения по обновлению помещений и материально-технической базы лечебных заведений, определить перечень больниц, где будет сделан ремонт, а также объем его финансирования.

КСТАТИ

Напомним, что в 2017 году по инициативе Ивана Белозерцева в регионе также была основана программа капитального ремонта учреждений образования. За три года ее существования удалось привести в порядок 111 школ. В прошлом году в программу впервые вошли и 17 детских садов.

В этом году на ремонт учреждений образования из бюджета области было выделено 100 миллионов рублей. Эти средства помогут привести в порядок 32 образовательные организации: заменить кровлю, системы отопления, канализации и вентиляции, установить новые окна и двери.

Реализация программы будет продолжена и в 2021 году.

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