27 Май 2020 2020-05-27T17:16:17+03:00

Минздрав рассказал о тесте для выявления специфического иммунитета к коронавирусу Фото: Мария ЛЕНЦ

Тест-система помогает определить стадию заболевания у человека, а также отбирать потенциальных доноров

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Центр эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи разработал специальную тест-систему, которая выявляет специфический иммунитет к новому типу коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в Минздраве России.

В ведомстве пояснили, что при помощи нового теста можно определить стадию заболевания коронавирусной инфекции, а также отбирать потенциальных доноров плазмы для лечения пациентов с COVID-19 из числа уже переболевших.

«Разработана уникальная тест-система, выявляющая специфический иммунитет - антитела к изолированному рецептор-связывающему домену (RBD) вируса, который характеризует степень иммунного ответа у конкретного человека», - говорится в сообщении министерства.

Минздрав отметил, что на сегодняшний день в работе большинства медучреждений используются тест-системы российского производства, объемы их производства и достоверность результатов «позволяет обеспечить один из лучших уровней диагностики COVID-19 в мире по точности и охвату населения»

ИСТОЧНИК KP.RU