Экономист объяснил, зачем россияне четвертый месяц подряд забирают валюту из банков

27 Май 2020 2020-05-27T19:08:56+03:00

Только за апрель из банков забрали 1,1 миллиарда долларов

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Уже четвертый месяц подряд россияне продолжают забирать валюту из банков. За апрель в общей сложности забрали 1,1 миллиарда долларов.

Экономист Сергей Хестанов объяснил, что поспособствовало такому оттоку валюты. В первую очередь, это продолжительная самоизоляция, которая сильно ударила по кошелькам россиян. Люди побежали в банки забирать доллары, которые они когда-то отложили.

Другая часть вкладчиков опасается введенного со следующего года налога на крупные депозиты.

- Кроме того, возможно, кто-то просто по старинной русской привычке, опасаясь всего, на всякий случай решил некоторое время подержать деньги под подушкой. Для России это довольно характерное поведение. , - отметил Хестанов в эфире Радио "Комсомольская правда".

Экономист сравнил нынешнюю ситуацию с кризисом конца 2014-начала 2015 года. Когда ситуация накалялась вкладчики забирали свою валюты из банков. Как только стало понятно, что ничего страшного не происходит, они медленно возвращали ее обратно.

По мнению экономиста, такой сценарий, скорее всего, будет и в этот раз. Это значит, что через некоторое время вкладчики понесут свои деньги обратно в банки.

Банки, по словам Хестанова, относятся к этому достаточно нейтрально. Они просто в ответ увеличивают запасы наличной валюты, чтобы было что выдавать.

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ИСТОЧНИК KP.RU