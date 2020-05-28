2020-05-27T22:22:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 28 мая 2020 года составило 171 443 человека

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 28 мая 2020 года
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Врачи говорят о позитивной статистикеВрачи говорят о позитивной статистикеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В столице уже несколько дней количество заболевших коронавирусом за сутки становится меньше и меньше, а число выздоровевших – больше. За последние сутки в Москве зафиксировали вылечившихся – 5839, а заболевших - 2140 человек. Кто заболел в столице? Почти половина - люди младше 45 лет, 8,4% - дети.

- Всего в столице, по данным на 28 мая, зафиксировано 171 443 случая COVID 2019. Среди новых заболевших: 42% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% – от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, 8,4% - дети до 18 лет, 6,3% – старше 80 лет, - сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Врачи говорят о позитивной статистике - всего в Москве от коронавируса уже вылечили 67 458 человек (это 39,34% от количества заболевших).

Напомним, что в Москве с 27 мая действуют только московские цифровые пропуска (для проезда по городу), а с 1 июня начнется второй этап смягчения ограничений.

- С понедельника, 1 июня, все жители, включая пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом, - сообщил Сергей Собянин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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