Москва снимает ограничения: с 1 июня открываются все магазины и разрешены прогулки по графику

Москва начала поэтапный выход из режима самоизоляции, постепенно снимаются ограничительные меры. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как город будет жить с 1 июня 2020 года.

- Одновременно с решением возобновить работу многих городских организаций я подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня 2020 г. Переоформлять цифровые пропуска не нужно, срок их действия будет продлен автоматически, - сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

Какие парки откроют?

Все, кроме парка «Зарядье» возле Кремля. Но будет усилен масочный режим и установлены определенные правила совершения прогулок. Аттракционы в парках работать не будут. Закрытыми будут детские и спортивные площадки. На прогулку с собой можно брать велосипеды, самокаты (включая электрические), ролики, скейтборды, палки для скандинавской ходьбы и другой спортивный инвентарь.

Прогулки по графику: как это?

Одновременно «гуляем как хотим, где хотим и сколько хотим» пока не получится. Иначе в Москве на улицах будет, как на Первомайской демонстрации. Заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно ежедневно – до 9 утра. Обычные прогулки уже будут с ограничениями - можно выходить с 9 до 21, но не более трех раз в неделю (два раза в будни и один раз в выходной день). На сайте mos.ru в ближайшее время появится график «прогулочных дней» - он будет сделан для жителей каждого дома. Продлится такой режим до 14 июня.

Москва снимает ограничения

На прогулку смогут выйти пенсионеры (65+)?

Для людей старшего поколения и граждан с хроническими заболеваниями ограничения с 1 июня не вводили. Значит – они тоже смогут выйти на прогулку (по введенному графику) и заниматься спортом на улице.

Нужен ли пропуск на прогулку?

Нет. Но нужно при себе иметь паспорт. Также важно соблюдать дистанцию 1,5 метра, нельзя сидеть на лавочках, в беседках и заходить на детские и спортивные площадки. Отходить от дома дальше, чем на 2 км не рекомендуется. Если в парке или сквере будет скопление людей, то доступ могут временно ограничить (информацию можно будет посмотреть в «Яндексе»).

Заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно ежедневно – до 9 утраФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда откроется велопрокат?

С 1 июня он начнет работать не только для волонтеров, а для всех. Единственное условие – необходимо пользоваться перчатками, либо после окончания проката провести дезинфекцию велосипеда. Оператор велопроката также это будет делать.

Какие магазины будут открыты?

Все продуктовые и непродовольственные магазины (продажа следующих групп товаров: цветы, одежда, головные уборы, обувь, трикотаж, канцелярские товары, галантерея-парфюмерия, хозяйственные товары, посуда, электротовары, музыкальные инструменты, игрушки, бытовая химия, печатные издания). Напомним, что открыты продовольственные магазины, аптеки, зоомагазины, салоны связи (расположенные в ТЦ, жилых домах и переходах метро). Уже с 29 мая откроются ярмарки выходного дня. Посещать можно в масках и перчатках.

Какие предприятия бытовых услуг откроют?

Не все. Только те предприятия бытовых услуг, где нет длительного контакта с человеком. Например, прачечные, химчистки, ремонтные мастерские. А также откроются автосалоны. Обязательно заходить в масках и перчатках. Кстати, в офисы вернутся сотрудники архитектурных бюро.

1 июня открываются все магазиныФото: Михаил ПАТЛИС

Сохраняется ли масочно-перчаточный режим?

Да. Заходить в общественный транспорт и магазины нужно в масках и перчатках. Для прогулок в парках тоже нужно соблюдать масочно-перчаточный режим.

Цифровые пропуски отменяют?

Отмены не было. Напомним, что с 27 мая для передвижения по Москве на любом транспорте будут действительны только столичные цифровые пропуска. Оформленные ранее пропуска Московской области теперь не действительны.

Когда откроются салоны красоты и фитнес-центры?

Режим временных ограничений сохранится до 31 мая. Не исключено, что будет продлен. Все это время будут закрыты салоны красоты, фитнес-центры, кафе и рестораны. Под запретом останутся концерты, походы в театры, библиотеки и любые массовые мероприятия.

Когда начнется футбол?

В планах с 21 июня. Для этого спортсменам нужно начать тренироваться – уже с 1 июня будут открыты стадионы и спортивные базы для сборных команд Москвы и России. Посещать тренировки фанаты пока не смогут.

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