2020-05-27T23:29:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 28 мая 2020: С 1 июня москвичам разрешат гулять по графику, а сдать тест на антитела можно по записи

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Москве на 28 мая 2020
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Москвичам официально разрешили прогулкиМосквичам официально разрешили прогулкиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый пакет распоряжений, касающихся коронавирусного «карантина». Столица начинает постепенно вводить некоторые послабления. Да, режим самоизоляции продлен до 14 июня. И пропускной режим сохраняется. И маски по-прежнему нужно носить во всех общественных местах. Но с 1 июня кое-что изменится.

- Откроются парки. Все, кроме «Зарядья».

- Заниматься спортом (индивидуально) можно на улице до 9 часов утра.

- Москвичам официально разрешили прогулки, с 9:00 до 21:00. Но - строго по графику. На сайте mos.ru вскоре должно появиться расписание для каждого дома.

- Кстати, прогулки разрешили и гражданам старше 65, которых раньше других перевели в режим самоизоляции.

- Оформлять пропуск для прогулки около дома не требуется. Но при себе обязательно нужно иметь паспорт.

- Заработает велопрокат.

- С 1 июня вновь заработают магазины, в которых торгуют непродовольственными товарами.

- А еще предприятия бытовых услуг. Но пока - только те, где между клиентами и работниками нет длительных контактов (прачечные, химчистки, ремонтные мастерские).

И еще одна хорошая новость: с 27 мая в Москве тестирование на наличие в крови антител, иммунитета к коронавирусу, могут пройти все желающие, имеющие полис ОМС и прикрепленные к какой-либо из столичных поликлиник. Для этого нужно записаться на сайте ЕМИАС. Ранее, напомним, приглашения на такие тесты рассылались выборочно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москва снимает ограничения: с 1 июня открываются все магазины и разрешены прогулки по графику

Рассказываем, какие услуги станут доступны москвичам (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почему опасно спешить с массовым внедрением вакцины от коронавируса, рассказал иммунолог
Коронавирус в Московской области, последние новости на 28 мая 2020: 14 тысяч безработных получили выплаты на детей
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 28 мая 2020 года составило 35 956 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 28 мая 2020 года увеличилось до 2 254 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 28 мая 2020 года составило 171 443 человека
Коронавирус в Москве, последние новости на 28 мая 2020: С 1 июня москвичам разрешат гулять по графику, а сдать тест на антитела можно по записи
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 28 мая 2020 года увеличилось до 67 458 человек
Власти Японии оплатят часть расходов туристов за посещение страны
Попугай даст показания в суде по делу об убийстве хозяйки
Сколько лет Россия будет обеспечена нефтью и газом, оценили эксперты
Украина планирует ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
Почему Запад запрещает обращаться к России за помощью, рассказал Лавров
США в субботу отправят России вторую партию аппаратов ИВЛ
Прогноз погоды на сегодня 28 мая 2020 года в Москве озвучили синоптики
Меркель обозначила условие для снятия с России санкций
Кого будут считать пациентом с коронавирусом по новым рекомендациям, рассказали в Минздраве