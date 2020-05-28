Коронавирус в Москве, последние новости на 28 мая 2020: С 1 июня москвичам разрешат гулять по графику, а сдать тест на антитела можно по записи

28 Май 2020 2020-05-27T23:29:12+03:00

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Москве на 28 мая 2020

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый пакет распоряжений, касающихся коронавирусного «карантина». Столица начинает постепенно вводить некоторые послабления. Да, режим самоизоляции продлен до 14 июня. И пропускной режим сохраняется. И маски по-прежнему нужно носить во всех общественных местах. Но с 1 июня кое-что изменится.

- Откроются парки. Все, кроме «Зарядья».

- Заниматься спортом (индивидуально) можно на улице до 9 часов утра.

- Москвичам официально разрешили прогулки, с 9:00 до 21:00. Но - строго по графику. На сайте mos.ru вскоре должно появиться расписание для каждого дома.

- Кстати, прогулки разрешили и гражданам старше 65, которых раньше других перевели в режим самоизоляции.

- Оформлять пропуск для прогулки около дома не требуется. Но при себе обязательно нужно иметь паспорт.

- Заработает велопрокат.

- С 1 июня вновь заработают магазины, в которых торгуют непродовольственными товарами.

- А еще предприятия бытовых услуг. Но пока - только те, где между клиентами и работниками нет длительных контактов (прачечные, химчистки, ремонтные мастерские).

И еще одна хорошая новость: с 27 мая в Москве тестирование на наличие в крови антител, иммунитета к коронавирусу, могут пройти все желающие, имеющие полис ОМС и прикрепленные к какой-либо из столичных поликлиник. Для этого нужно записаться на сайте ЕМИАС. Ранее, напомним, приглашения на такие тесты рассылались выборочно.

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ИСТОЧНИК KP.RU