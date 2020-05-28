Коронавирус в Москве, последние новости на 28 мая 2020: С 1 июня москвичам разрешат гулять по графику, а сдать тест на антитела можно по записи
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый пакет распоряжений, касающихся коронавирусного «карантина». Столица начинает постепенно вводить некоторые послабления. Да, режим самоизоляции продлен до 14 июня. И пропускной режим сохраняется. И маски по-прежнему нужно носить во всех общественных местах. Но с 1 июня кое-что изменится.
- Откроются парки. Все, кроме «Зарядья».
- Заниматься спортом (индивидуально) можно на улице до 9 часов утра.
- Москвичам официально разрешили прогулки, с 9:00 до 21:00. Но - строго по графику. На сайте mos.ru вскоре должно появиться расписание для каждого дома.
- Кстати, прогулки разрешили и гражданам старше 65, которых раньше других перевели в режим самоизоляции.
- Оформлять пропуск для прогулки около дома не требуется. Но при себе обязательно нужно иметь паспорт.
- Заработает велопрокат.
- С 1 июня вновь заработают магазины, в которых торгуют непродовольственными товарами.
- А еще предприятия бытовых услуг. Но пока - только те, где между клиентами и работниками нет длительных контактов (прачечные, химчистки, ремонтные мастерские).
И еще одна хорошая новость: с 27 мая в Москве тестирование на наличие в крови антител, иммунитета к коронавирусу, могут пройти все желающие, имеющие полис ОМС и прикрепленные к какой-либо из столичных поликлиник. Для этого нужно записаться на сайте ЕМИАС. Ранее, напомним, приглашения на такие тесты рассылались выборочно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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