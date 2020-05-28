Меркель обозначила условие для снятия с России санкций

28 Май 2020 2020-05-28T03:04:00+03:00

По словам канцлера Германии, "если не будет прогресса в минском процессе, то нужно придерживаться санкций"

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Германия считает, что следует продолжать придерживаться санкционной политики против Москвы до тех пор, нет пока не будет наблюдаться прогресс в реализации минских соглашений. Однако не исключается готовность придать новые импульсы развитию отношений между Евросюзом и Российской Федерацией. Об этом заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, российская сторона будет занимать представителей ЕС во время председательства во второй половина 2020 года.

- Если мы не увидим прогресса в минском процессе, то нужно будет придерживаться санкций, - сказала Меркель, пишет ТАСС.

Также канцлер ФРГ отметила необходимость сотрудничества с Москвой, в том числе по вопросам Ливии, Сирии, здравоохранения и защиты климата.

- С самого начала своего канцлерства я всегда вступаюсь за критически-конструктивный диалог и мирное сосуществование, - добавила лидер Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU