Второй тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

25 Март 2020 2020-03-25T19:40:52+03:00

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Глава Германии Ангела Меркель сдала повторный тест на коронавирусную инфекцию. Результат ее анализов оказался отрицательный.

Ранее канцлер ФРГ уже делала тест на covid-19. Причиной этому стал визит ее врача, у которого в скором времени медики выявили коронавирусную инфекцию, сообщает телеканал N-TV со ссылкой на представителя правительства ФРГ.

Сообщается, что 65-летняя Меркель продолжает придерживаться правил безопасности и остается на самоизоляции. На следующей неделе она готова вновь сдать анализы и проверить состояние своего здоровья. Сдача анализов была рекомендацией института Роберта Коха.

Тем временем, на территории Германии планируют запретить встречи более двух человек вне работы. Исключения могут сделать лишь для членов семей. Будут ли власти отправлять на самоизоляцию людей, которые уже контактировали с Меркель, пока не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU