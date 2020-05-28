США в субботу отправят России вторую партию аппаратов ИВЛ

28 Май 2020 2020-05-28T03:35:17+03:00

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Россия в субботу должна получить вторую партия аппаратов искусственной вентиляции легких от США, состоящей из 150 единиц в качестве гуманитарного груза. Об этом рассказал Патрик О'Коннор, партнер компании Narrative Strategies, отвечающей за работу со СМИ для производителя оборудования Vyaire Medica.

- Эти 150 аппаратов ИВЛ LTV 2200 будут отправлены в субботу. Их изготовление завершилось еще во вторник, - отметил он.

Отмечается, что на этот раз поставки впервые будут осуществляться по линии Агентства по международному развитию (USAID).

- Компания Vyaire поставляет аппараты ИВЛ в 18 стран через USAID и соответствующую программу. Мы активно наращиваем наши производственные мощности, чтобы удовлетворить спрос на медтехнику и иное оборудование, необходимого для обеспечения дыхания людей, - сказал О'Коннор РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что Россия уже получала первую партию аппаратов ИВЛ. Она состояла из 50 единиц оборудования. Их доставили в РФ еще 21 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU