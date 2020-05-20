Партию аппаратов ИВЛ из США отправили в Россию

20 Май 2020 2020-05-20T22:38:03+03:00

Медицинскую технику американские власти направляют в страны в рамках поддержки в борьбе с коронавирусом

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Первый самолет с партией ИВЛ отправился из США в Россию 20 мая. Об этом сообщили в Совете национальной безопасности.

- Америка молится и направляет добрые пожелания русским людям, страдающим в это трудное время,- сказано в твиттер-сообщении Совета.

Москва стала одним из первых городов, куда американцы направят гуманитарный груз. Администрация Трампа собирается направить более 15 000 аппаратов ИВЛ в более чем 60 стран, причем первые 1271 уже отправлены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/780238" frameborder="0"></iframe> В Калифорнии готовят к отправке в Россию партию аппаратов ИВЛ.Американские военнослужащие и сотрудники агентства США по международному развитию (USAID) в среду на авиабазе March Air Reserve Base в Калифорнии произвели погрузку первой партии из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на борт военного самолета С-17, который отправится в Россию

Американские власти инициируют расследование о причинах возникновения коронавируса. Их уже поддержали более 100 стран. Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что в ВОЗ могли прикрывать КНР, поскольку глава всемирной организации поддерживал "необычайно теплые отношения" с властями Китая.

Смертность в России от коронавируса ниже, чем на Западе, страной с самым большим числом зараженных и погибших является США.

ИСТОЧНИК KP.RU