2020-05-20T22:38:03+03:00
В мире

Партию аппаратов ИВЛ из США отправили в Россию

Медицинскую технику американские власти направляют в страны в рамках поддержки в борьбе с коронавирусом
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Аппараты направили в Москву Фото:Совет национальной безопасности СШААппараты направили в Москву Фото:Совет национальной безопасности СШАФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Первый самолет с партией ИВЛ отправился из США в Россию 20 мая. Об этом сообщили в Совете национальной безопасности.

- Америка молится и направляет добрые пожелания русским людям, страдающим в это трудное время,- сказано в твиттер-сообщении Совета.

Москва стала одним из первых городов, куда американцы направят гуманитарный груз. Администрация Трампа собирается направить более 15 000 аппаратов ИВЛ в более чем 60 стран, причем первые 1271 уже отправлены.

В Калифорнии готовят к отправке в Россию партию аппаратов ИВЛ.Американские военнослужащие и сотрудники агентства США по международному развитию (USAID) в среду на авиабазе March Air Reserve Base в Калифорнии произвели погрузку первой партии из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на борт военного самолета С-17, который отправится в Россию

Американские власти инициируют расследование о причинах возникновения коронавируса. Их уже поддержали более 100 стран. Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что в ВОЗ могли прикрывать КНР, поскольку глава всемирной организации поддерживал "необычайно теплые отношения" с властями Китая.

Смертность в России от коронавируса ниже, чем на Западе, страной с самым большим числом зараженных и погибших является США.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин наградил Зарахову и Небензю орденами Почета
Ученые впервые увидели процесс зарождения планеты
Иракская разведка задержала возможного преемника аль-Багдади
Партию аппаратов ИВЛ из США отправили в Россию
Потерявших работу россиян наймут на стройки и благоустройство
Госсекретарь США обвинил главу ВОЗ в "необычайно тесных отношениях" с Китаем задолго до пандемии
Ученые объяснили более высокую смертность мужчин от коронавируса
В Госдуму внесли законопроект об отказе от контрсанкций для закупки жизненно необходимых товаров
На портале Госуслуги запустили сервис для оформления выплаты на детей
В Коммунарке 160 пациентов с коронавирусом: самый низкий показатель с начала мая
Вышинский рассказал, будет ли очередной Майдан на Украине
Самый холодный день месяца: 21 мая в Москве ожидается дождь и мокрый снег
Кирилл Вышинский о Зеленском: Обаятельный актер, веселый малый, но совершенно не политик
Кирилл Вышинский рассказал, почему голосовал за Зеленского
Вышинский: Зеленский сказал, что мое освобождение зависит не от закона, а от политического решения
В ВОЗ нет данных о повышающих летальность коронавируса мутациях
В отелях Египта запретили шведский стол из-за коронавируса
Турция в июне не примет туристов из России и других стран, где много случаев коронавируса
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 против газовой директивы
За сутки выявили рекордное число зараженных коронавирусом в мире
Порошенко назвал сфабрикованными аудиозаписи "разговора с Байденом"
Проект "Северный поток 2" освободили на 20 лет от норм газовой директивы ЕС
США требуют от Китая компенсацию за коронавирус в 9 триллионов долларов
Россияне стали реже платить за коммуналку
В Москве неизвестные ранили трех человек
В России могут разрешить подавать заявления в полицию онлайн