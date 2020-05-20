Партию аппаратов ИВЛ из США отправили в Россию
Первый самолет с партией ИВЛ отправился из США в Россию 20 мая. Об этом сообщили в Совете национальной безопасности.
- Америка молится и направляет добрые пожелания русским людям, страдающим в это трудное время,- сказано в твиттер-сообщении Совета.
Москва стала одним из первых городов, куда американцы направят гуманитарный груз. Администрация Трампа собирается направить более 15 000 аппаратов ИВЛ в более чем 60 стран, причем первые 1271 уже отправлены.
В Калифорнии готовят к отправке в Россию партию аппаратов ИВЛ.Американские военнослужащие и сотрудники агентства США по международному развитию (USAID) в среду на авиабазе March Air Reserve Base в Калифорнии произвели погрузку первой партии из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на борт военного самолета С-17, который отправится в Россию
Американские власти инициируют расследование о причинах возникновения коронавируса. Их уже поддержали более 100 стран. Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что в ВОЗ могли прикрывать КНР, поскольку глава всемирной организации поддерживал "необычайно теплые отношения" с властями Китая.
Смертность в России от коронавируса ниже, чем на Западе, страной с самым большим числом зараженных и погибших является США.
ИСТОЧНИК KP.RU