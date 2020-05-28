Актер Александр Обласов рассказал, почему решил креститься

28 Май 2020 2020-05-28T08:33:53+03:00

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Смерть отца Александра Обласова, звезды сериала "Мажор" сильно подкосила российского актера. В какой-то момент он осознал, как сильно повзрослел.

- На похоронах папы я не мог расслабиться, не мог показать эмоции. Потом уже, когда нужно было улетать, я почувствовал, что у меня онемела рука. Я помню стол, когда все сидели и ждали меня, когда я произнесу речь на поминках отца. В этот самый момент я почувствовал, что это взросление, - признался российский актер театра и кино.

После утраты близкого родственника Обласов решил креститься. Такая идея пришла к нему, на одной из репетиций.

- Мы репетировали "Брата Ивана". Это последняя работа была моя на тот момент. Мы репетировали ее в доме Достоевского в Старой Русси. И там я решил покреститься. Мне было 37 лет. Так получилось, что мой крестный, кто должен был быть со мной рядом, он не смог присутствовать по болезни, у него случилось несчастье. Была Ольга (бывшая жена). Мы были вдвоем, батюшка меня покрестил и все, - поделился актер в эфире программы "Судьба Человека".

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Актер Александр Обласов гордится этими воспоминаниями (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU