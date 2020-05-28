2020-05-28T08:11:24+03:00
Звезды

Звезда "Мажора" рассказал, как шесть раз целовался с Верой Брежневой

Актер Александр Обласов гордится этими воспоминаниями
Юлия КЕКОВА
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Александр Обласов. Фото: личная страница героя публикацииАлександр Обласов. Фото: личная страница героя публикации
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Российский актер театра и кино, известный многим по роли "Жеки" в детективном сериале "Мажор" Александр Обласов рассказал, как целовался с певицей Верой Брежневой.

Поцелуи, хоть и пришлись лишь в щеку, но оставили большое впечатление 42-летнему мужчине.

- Было несколько дублей, плюс еще укрупнение планов и все прочее. Получилось раз шесть - семь я ее в щечку поцеловал. Я этими моментами хвастаюсь просто, - признался Обласов в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым, обсуждая свои жизненные награды.

Ранее сайт kp.ru писал, что актер ушел от своей жены Ольги Озоллапиня к любовнице-актрисе.

- С Олей мы развелись. Я человек старых понятий, не бабник: думал, раз женился, сын родился, то буду с ними до конца дней. Но влюбился в другую, - признался Александр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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