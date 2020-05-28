Посольство Великобритании в КНДР закрылось

28 Май 2020 2020-05-28T08:55:43+03:00

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Утром в четверг, 28 мая, стало известно, что Великобритания временно закрыла посольство в Северной Корее. Ведомство прекратило работать накануне, 27 мая, а к сегодняшнему дню весь дипломатический персонал и члены их семей уже покинули КНДР.

Отмечается, что такие меры решено было ввести в связи с карантином на фоне пандемии коронавируса. Когда посольство Соединенного Королевство вновь начнет работу в Пхеньяне пока не сообщается.

Напомним, ранее власти КНДР запретили въезд и выезд из страны членов дипкорпуса и новых сотрудников зарубежных дипмиссий. В случае приезда в страну, иностранцам приходилось оставаться на карантине в течение тридцати дней в пунктах въезда, и только после этого сотрудники иностранных представительств могли попасть в Пхеньян. Такие правила действуют для прибывающих в любую точку Северной Кореи, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU