В Москве от коронавируса выздоровели более 70 тысяч человек

28 Май 2020 2020-05-28T09:59:07+03:00

Общее число выздоровевших в Москве перешло отметку в 70 тысяч человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Москве врачи вылечили ещё 3 793 пациента с ранее подтверждённым диагнозом коронавируса, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общее число выздоровевших перешло отметку в 70 тысяч человек.

- За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 3793 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71 251, - сообщила вице-мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU