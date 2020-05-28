2020-05-28T09:59:07+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве от коронавируса выздоровели более 70 тысяч человек

За последние сутки московские врачи вылечили 3 793 пациента
Ася КУЗНЕЦОВА
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Общее число выздоровевших в Москве перешло отметку в 70 тысяч человекОбщее число выздоровевших в Москве перешло отметку в 70 тысяч человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве врачи вылечили ещё 3 793 пациента с ранее подтверждённым диагнозом коронавируса, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Общее число выздоровевших перешло отметку в 70 тысяч человек.

- За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 3793 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71 251, - сообщила вице-мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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