В Москве от коронавируса выздоровели более 70 тысяч человек
За последние сутки московские врачи вылечили 3 793 пациента
Общее число выздоровевших в Москве перешло отметку в 70 тысяч человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве врачи вылечили ещё 3 793 пациента с ранее подтверждённым диагнозом коронавируса, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Общее число выздоровевших перешло отметку в 70 тысяч человек.
- За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 3793 человека. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 71 251, - сообщила вице-мэр.
ИСТОЧНИК KP.RU