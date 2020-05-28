2020-05-28T10:14:21+03:00
Общество

Фитнес-клубы и бассейны готовы к открытию

Организации готовы подстроиться под рекомендации Роспотребнадзора
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Фитнес-клубы готовы открыться после режима изоляцииФитнес-клубы готовы открыться после режима изоляцииФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Фитнес-клубы и бассейны готовы открыться и работать в соответствии со всеми рекомендациями Роспотребнадзора. Обеспечить дистанцию между клиентами и ввести предварительную запись, совсем не сложно, заявила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

Отмечается, что при соблюдении всех мер, загруженность клубов будет примерно 50%, но владельцев учреждений это не смущает.

Летом число посетителей залов, как правило, падает, поэтому соблюдать требования по расстановке оборудования будет легко. Также труда не составит соблюдать требование по числу плавающих на дорожке в бассейне. Представители отрасли отмечают, что бассейн является одним из самых безопасных мест, поскольку вода проходит несколько этапов очистки и дезинфекцию.

Ольга Киселева добавила, что Роспотребнадзор во многом пошел навстречу отрасли и принял ряд предложений бизнеса.

«Такой грамотный подход Роспотребнадзора, как верификация решений с бизнесом, который в этих условиях будет работать, это сильная модель взаимодействия государства и бизнеса. Мы ценим поддержку ведомства в это нелегкое для нашей индустрии время», - цитирует президента Ассоциации «Российская газета».

ИСТОЧНИК KP.RU

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